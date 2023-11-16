Samanyolu Haber /Dünya / Cameron ilk ziyaretini Kiev’e yaptı /16 Kasım 2023 20:32

Cameron ilk ziyaretini Kiev’e yaptı

Pazartesi günü göreve gelen İngiltere Dışişleri Bakanı ilk ziyaretini Kiev’e yaptı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


İngiltere’nin yeni dışişleri bakanı David Cameron ilk çalışma ziyaretini Ukrayna'ya yaptı, Kiev’de Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, toplantının iyi geçtiğini belirterek ‘‘Cepheye yönelik silahlar, hava savunmasının güçlendirilmesi, insanların ve kritik altyapının korunması konusunda desteğinden dolayı İngiltere'ye müteşekkiriz!" İfadelerini kullandı.

David Cameron, 2010-2016 yılları arasında İngiliz hükümetine Başbakanlık yapmıştı. İngilizlerin referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasının ardından görevinden ayrıldı. Bu hafta, mevcut Başbakan Rishi Sunak, Cameron'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.
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