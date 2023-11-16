Cameron ilk ziyaretini Kiev’e yaptı

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA
İngiltere’nin yeni dışişleri bakanı David Cameron ilk çalışma ziyaretini Ukrayna'ya yaptı, Kiev’de Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, toplantının iyi geçtiğini belirterek ‘‘Cepheye yönelik silahlar, hava savunmasının güçlendirilmesi, insanların ve kritik altyapının korunması konusunda desteğinden dolayı İngiltere'ye müteşekkiriz!" İfadelerini kullandı.
David Cameron, 2010-2016 yılları arasında İngiliz hükümetine Başbakanlık yapmıştı. İngilizlerin referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasının ardından görevinden ayrıldı. Bu hafta, mevcut Başbakan Rishi Sunak, Cameron'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.