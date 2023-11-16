Samanyolu Haber /Gündem / Amasya’da faciadan dönüldü: 27 yaralı /16 Kasım 2023 21:12

Amasya’da faciadan dönüldü: 27 yaralı

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

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Hamamözü ilçesinde Ercan Erdoğan yönetimindeki, Ankara Altındağ Belediyesine ait 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Hıdırlar mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, “Ankara’dan cenaze için ilçemize gelen yolcu otobüsü, yağışında etkisiyle devrilmiş. İçinde 33 yolcumuz vardı, şükrediyoruz içinde ağır bir yaralımız yok. Yaralılarımız hastanede tedavi altına alındılar, hepimize geçmiş olsun.” diye konuştu.
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