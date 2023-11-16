Barış Pehlivan hakkındaki dava düşürüldü

Sözcü'den Ali Selim Yamanlı'nın haberine göre ‘Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan Maltepe Açık Cezaevi'nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan'ın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.



Duruşma öncesi kendisini destekleyenler arasında bulunan gazeteci Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan'a sarılarak moral verdi. Pehlivan, mahkeme önünde açıklama yaparken, cezaevi infaz memuru Pehlivan'ın açıklamasını yarıda keserek nezarethaneye indirmek istedi.



Kısa bir süreliğine mahkeme kalemine giden Pehlivan, tekrar geri gelerek bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.



DAVA DÜŞÜRÜLDÜ



Pehlivan ‘Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan yargılandığı dava düşürüldü. Kararın ardından duruşma salonun bulunduğu koridorda açıklama yapan Pehlivan ise şunları söyledi:



“Aylar önce bitmesi gereken bir dava, hiç olmaması gereken bir süreç sona erdi. Artık top İstanbul Anadolu Adliyesi İnfaz Hakimliği’nde. Bu davadaki karar göre İnfaz Hakimliği’nin hakkımda özgürlük kararı vermesi gerekiyor.



Şu an avukatlarım gerekli başvuruyu yapıp benim denetimli serbestliğe ayrılmamı isteyecekler. Süreci hep beraber bekleyeceğiz. Bugünden tezi yok özgürlüğüme kavuşmam gerekiyor. Şunu bilin ki bu davada bu sonucun çıkması Türkiye’de adaletin geldiği kötü durumu da gösteriyor.



Türkiye’de maalesef büyük bir adaletsizliğin olduğunu da gösteriyor. Maalesef onlarca yüzlerce gazeteci büyük baskılar altında görevini yapıyor. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz.”



“ÖZGÜRLÜK BİR ADIM UZAKTA”



Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz de karara ve sürrece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Özgürlük bir adım uzakta…” diyen Ersöz şunları kaydetti:



“Gazeteci Barış Pehlivan (@barispehlivan) hakkındaki davada Düşme Kararı verildi. Özgürlük bir adım uzakta… Yarın Anadolu İnfaz Hakimliği'ne vereceğimiz dilekçe ile Denetimli Serbestlik Kararı verilmesini talep edeceğiz. İnfaz Hakimliği'nin Kararı doğrultusunda gazeteci Barış Pehlivan'ın Cezaevinden tahliyesi gerçekleştirilecek.”



HAKARETTEN YARGILANIYORDU



Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanan Pehlivan, denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkmıştı.



Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle yeniden hakkında dava açılan ve denetimli serbestliği kaldırılınca 15 Ağustos 2023’de tekrar cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestliğinin kaldırılmasına neden olan Aydıner’e hakaret davası kapsamında yargılanıyor.



