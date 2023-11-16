15 Temmuz'daki 251 ölüm vakasıyla ilgili yeni belge...

AKP ve yandaşlarının yıllardır üzerinde tepindiği, milyonlarca kişiyi haksız yere suçlayıp işkence ettiği '251 şehit gerçeği' ile ilgili bir belge daha ortaya çıktı



Belgede İstanbul Cumhuriyet savcılığı imzası ile Emniyet müdürlüğüne gönderilen bilgide 15 Temmuz’da ölen 251 kişiden üçünün ölümünün açıkça o gece yaşananlarla ilgisi olmadığını ortaya koyuyor. O gün İstanbul'da ölen üç kişinin ölüm sebepleri biri araba çarpması , diğeri Kalp Krizi diğeri de olaylarla ilgisi olmayan bir şekilde meydana gelmiş.

Adıgüzel daha önce yaptığı araştırmalarda yaptığı ilginç bilgilere ulaşmıştı





-251 ölümden 70’e yakın isme ulaştım. İsim isim. Tek tek inceledim. Bu 70’e yakın ölümün askerler hiç alakası olmadığını çok net ifade edebilirim. 70 kişiyi askerin öldürmediği belli ama kimin öldürdüğü ile ilgili kanıtlara ulaşmak zor.





-15 Temmuz sahte bayrak operasyonudur. Yani hedefe bir grubun konularak bir şekilde kamuoyu önünde linç edilmesini sağlanmasının hedeflendiği bir organizasyon olarak düşünüyorum. Bu tür operasyonlarda hükumetler ya doğrudan kendi istihbarat unsurlarını kullanır veya istihbarat unsurlarının ortak çalıştığı “sivil toplum” unsurlarını kullanır.





-251 ölüm sürekli gündeme getiriliyor. Ama Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında sadece 142 tane otopsi raporu olduğunu görüyoruz. Otopsi raporları, silahların nasıl kullanıldığını gösteren balistik raporları, barut izini gösteren kimya raporları olmadan biri birine ateş etmiştir öldürmüştür demek mümkün değil.





ALKOLÜN ETKİSİYLE KENDİNİ VURDU ŞEHİT SAYILDI

- Mesela bir örnek Ziya İlhan D, Genelkurmay çevresinde darbeciler tarafından vurulduğu iddia edildi. Mahkeme, bütün askerleri bu kişinin ölümünden beraat ettirdi. Sebep şu: kendisi alkolde almış, alkolün etkisiyle beylik silahıyla sağa sola ateş açmış. Bir tane mermi bir yerden sekip kafasına gelmiş. Adli Tıp raporu bunu söylüyor. Bu ölümün askerle hiç alakası yok.





-Başka bir örnek; 3 tane ölüm var. “Hain darbeciler öldürdüler” diye kamuoyuna lanse ettiler. Mahkemeye bakıyorsunuz bu kişilerin taksirle, trafik kazasından vefat ettiğini görüyorsunuz. Mesela Mahmut Eşit İstanbul’da vefat ediyor. 15 Temmuz günü de değil 17 Temmuz günü vefat ediyor. Ortada asker falan yok hepsi tutuklanmış. Nasıl vefat ediyor biliyor musunuz? Motosikletle ilerlerken motosikletten düşüyor. Beyin kanaması geçiriyor. Anadolu Ajansı’nda kazayla ilgili görüntü de var.





MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLENLER DE 251 KİŞİNİN ARASINA DAHİL EDİLDİ

- Başka bir örnek. 2 tane ölüm, Ferdi Yurtsever, Hikmet Baysal… Ferdi Yurtsever kurye olarak çalışıyor. Hikmet Baysal’da arkadaşı işçi. Bunlar o gece Atatürk Havalimanı’na gidiyorlar. Sultabneyli’de oturuyorlar. Motosikletle Sultanbeyli’ye dönerken devriliyorlar, kaza yapıyorlar. İkisi de vefat ediyor. Bu 2 kişi de 251 kişinin içerisinde yer alıyor.





- Asker Boğazköprüsü’ne neden gitti? Binbaşı Ahmet Taştan denilen bir kişi var askerlerin başında. Onun ifadesini okudum. Diyor ki “Emir komuta bozulmadan bana verilen emir, araçların geçişinde bomba tehlikesi var. Araçlar tek tek kontrol edilecek. IŞİD saldırısı olabilir. Bomba ihbarı var. Polise destek görevine gideceksiniz” şeklinde.





BOĞAZ KÖPRÜSÜ’NDE KAYIP SİLAHLAR KULLANILDI

- Boğaz Köprüsü’nde 34 ölüm var. Yapılan otopsi sonucu 12 tanesinin üzerinden çekirdek, nüve çıkmış. Bu silah çekirdeklerinin incelenmesinde bulunan bulgular hiç birinin askerin silahından çıkmadığını gösteriyor. Mahkeme diyor ki, silahı tespit edilemeyen olaylar arşivine kaldırıldı. Silahı bulamadık diyor. Kayıp silahlar yani.





- Boğaz Köprüsü’nde ölen 2 kişi var. Akın Sertçelik ve Burhan Önel. Bunların vücudunda mermi izi yok. Ölüm şekilleri beden travması. Askerin öldürmesi için bunları darp etmesi lazım.





- 2-3 tane maktul var. Aileleri, “Bize, Boğaz Köprüsü’nde öldürüldüğü söylendi” diye bilgi veriyor. Boğaz Köprüsü’nde olduklarına dair kanıt dahil yok. Belki başka yerde öldüler.





- 34 ölümün 25 tanesinde tek kurşun var. Tek kurşun ne demek? Askerin bulunduğu yerle vatandaşın bulunduğu yeri google haritalarla ölçüm yaptım 400 metre. Arada da köprü gişeleri var. Askerin görüş açısı da net değil. Bahsettiğimiz kişiler 2-3 tanesi rütbeli geri kalan er. 25 tane insanı tek kurşunla vurabilmeleri, gece bunu yapabilmeleri teknik olarak mümkün değil. Ben iddia ediyorum askerleri yine götürsünler, 400 metreye beni koysunlar, o beni vurmaya çalışsın. Çok iddialı mı olur bilmiyorum ama vurabilmesi çok zor.