Firari Bozkır’ı tahliye eden hakime 'tenzili rütbe' ile atama

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin yıllar sonra açılan davada aralarında MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen tutuklu 6 sanık geçen celse Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Tahliye kararı büyük yankı uyandırmıştı çünkü dosyadaki sanıklar arasında yer alan Bozkır ve Levent Göktaş firari konumdayken Türkiye’ye getirilmişlerdi.







ADLİYE KARIŞMIŞTI

Halktv.com'un haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu tahliye kararına itiraz etmişti. Başsavcılık adına tahliyelere itiraz eden davanın savcısı Zafer Ergün; tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır ile Levent Göktaş'ın yeniden yurt dışına kaçabileceklerine dair kuvvetli şüpheler bulunduğunu belirterek tekrar tutuklanmalarını istemişti. Ancak bu itiraz reddedilmişti. Kısa bir süre sonra ise Bozkır’ın kayıplara karıştığı ortaya çıkmıştı.





REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hablemitoğlu ailesinin avukatının reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "hakimin reddi veya çekinmesi" koşullarının bulunmaması nedeniyle reddi hakim talebinin reddine hükmetmişti. Barkın'ın bu karara itiraz etmesi üzerine dosya Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Talebi değerlendiren Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, reddi hakim koşullarının bulunmadığına hükmederek, itirazı reddetti ve dosyayı Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.





Hablemitoğlu ailesinin reddi hakim talebi reddedilmesine karşın dün açıklanan HSK Kararnamesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bozkır hakkında tahliye kararı veren Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, Ankara Batı Adalet Sarayı’na 'düz hakim' yapıldı.