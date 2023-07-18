Erdoğan küçük damada çalışıyor!

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA’nın aktardığına göre, Erdoğan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında yapılan imza törenine katıldı. Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman, “Suudi Arabistan, SİHA’ları Krallığın silahlı kuvvetlerin teyakkuzunu ve savunma ile üretim kapasitesini artırmak için alacak” dedi. SPA, anlaşmanın maliyeti veya kaç SİHA satıldığı konusunda bilgi paylaşmadı.







Ziyarette Türkiye ve Suudi Arabistan arasında enerji ve emlak sektörleri ile doğrudan yatırımı da kapsayan uzlaşı belgeleri imzalandığı; ayrıca bir savunma işbirliği anlaşmasının da imzalandığı ifade edildi. Erdoğan, yatırım bulma amacıyla çıktığı Körfez turunda bugün Suudi Arabistan’dan Katar’a geçecek. Erdoğan, daha sonra da Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek.