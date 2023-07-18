Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan misilleme ağır oldu! /18 Temmuz 2023 14:45

Rusya’dan misilleme ağır oldu!

Dün gerçekleştirilen Kırım Köprüsüne düzenlenen saldırıya karşılık Rusya’dan misilleme geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Rusya Savunma Bakanlığı Kırım Köprüsüne düzenlenen saldırıya karşılık misilleme yapıldığını duyurdu. İDA tesisleri vuruldu!

"İntikam" adı verilen operasyon kapsamında Rus silahlı kuvvetleri, Odessa bölgesindeki insansız botların imal edildiği tesislere (İDA) saldırdı.

Bakanlık Kırım Köprüsü'nü hedef alan insansız deniz araçlarının Odessa'da yapıldığını ileri sürdü ve bu tesislerin vurulduğunu duyurdu.
Öte yandan Ukrayna ordusu Odessa'ya düzenlenen hava saldırısında bütün roketlerin düşürüldüğünü, ancak bazı roket kalıntılarının liman bölgesine düşmesi üzerine bölgede yangın çıktığını açıkladı.

Dün, Başkan Vladimir Putin, Kırım köprüsüne yapılan saldırıya "Rusya'nın yanıt" vereceğini açıklamıştı. Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nin bildirdiğine göre, 17 Temmuz gecesi Kırım Köprüsü'ne patlayıcı yüklü iki insansız deniz aracı saldırdı. 

Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin, sonuç olarak köprünün bir açıklığının yıkıldığını, diğerinin eksenel bir yer değiştirme aldığını söyledi. Köprü ayakları hasar almadı. Patlamada köprüde hareket halinde olan araç hasar gördü. Bir aile hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası hasar alan Kırım Köprüsü, alınan güvenlik önlemleri altında tek şeritten trafiğe açıldı. Rus yetkililer Kırım Köprüsü'nün bir şeridini yeniden trafiğe açıldığını, köprünün iki ucunda kontrol noktalarında trafik sıkışıklığının yaşanmadığını bildiriyor. Köprüden trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kırım'a İHA saldırısı önlendi

Öte yandan Savunma Bakanlığı, bir gecede Ukrayna ordusuna ait 28 İHA’nın Kırım'ın doğusuna düzenlenen saldırıda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kırım valisi Sergey Aksyonov, hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin, Kırım'ın doğusunda insansız hava araçları tarafından gerçekleştirilen bir saldırıyı püskürttüğünü söyledi. Ona göre dokuz insansız hava aracı hava savunma sistemi tarafından düşürüldü, 19'u elektronik harp ile bastırıldı. Savunma Bakanlığı daha sonra 17 insansız hava aracının düşürüldüğünü, 11'inin bastırıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığı, saldırılarda kimsenin yaralanmadığını, herhangi bir hasarın da oluşmadığını bildirdi.
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