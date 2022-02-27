Samanyolu Haber /Dünya / Flaş gelişme: Ukrayna görüşmeyi kabul etti, heyet Belarus'a gidiyor /27 Şubat 2022 15:58

Flaş gelişme: Ukrayna görüşmeyi kabul etti, heyet Belarus'a gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna görüşme yapmayı kabul etti" denildi.

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Rus medyasının haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, "Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna tarafına Belarus'taki müzakereler için saat 15.00’e kadar süre tanıdıklarını ve olumsuz yanıt almaları durumunda yaşananların sorumlusu olarak Ukrayna’nın görüleceğini duyurmuştu.

Diğer yandan aynı dakikalarda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüşmüş fakat görüşmenin içeriği açıklanmamıştı.  

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den müzakereler için Rus heyetini geri çekmemesini rica ettiğini söyledi.

Peskov’a göre, Rusya tarafı ve yerindeki Rus heyeti müzakerelere tamamen hazır, Ukraynalılar bekleniyor.

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