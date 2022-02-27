Flaş gelişme: Ukrayna görüşmeyi kabul etti, heyet Belarus'a gidiyor

Rus medyasının haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, "Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" dedi.







Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna tarafına Belarus'taki müzakereler için saat 15.00’e kadar süre tanıdıklarını ve olumsuz yanıt almaları durumunda yaşananların sorumlusu olarak Ukrayna’nın görüleceğini duyurmuştu.







Diğer yandan aynı dakikalarda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüşmüş fakat görüşmenin içeriği açıklanmamıştı.



