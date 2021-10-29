Flash TV'de toplu istifa krizi

Yeni yayın politikası ve logosu ile yayın hayatına start veren Flash TV Ankara bürosunda toplu istifa şoku yaşandı. MedyaRadar’ın özel haberine göre 11 Ekim’de resmi açılışı yapılmasına rağmen çalışanların girişi yapılmadı, sigortaları ise yok.



Öte yandan maaşların asgari ücret üzerinden verildiği Flash TV’de, aradaki farkın elden ödeme olarak yapılacağı belirtildi. Tüm bu yaşananların üzerine henüz girişi yapılmayan elemanın haksız yere işten çıkarılması ise bardağı taşıran son damla oldu.



İki kameraman, bir muhabir ve bir montajcı yaşanan bu krizler üzerine istifa ederek kanalla yollarını ayırdı.