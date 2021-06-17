Samanyolu Haber /Dünya / Forbes: ABD ve Çin yanlışlıkla nükleer savaş çıkarabilirler /17 Haziran 2021 12:35

Forbes: ABD ve Çin yanlışlıkla nükleer savaş çıkarabilirler

Forbes, ABD'nin, Çin’in karşılık olarak nükleer silaha başvurmaya zorlanacağı bir durumu kışkırtabileceğini yazdı.

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Loren Thompson imzalı yazıda, ABD'nin bir savaşın başlaması durumunda, Çin hava sahasına nükleer başlık taşıyabilen uçak göndereceği ifade edildi.

Bunun, geçen yılın sonunda gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında gösterildiği belirtilen yazıda, Amerikan askerlerinin, Çin'in 2030'da Tayvan'a olası bir saldırı düzenlemesi durumunda eylemlerini modelledi.

ABD medyasının aktardığına göre, bu tatbikata yeni nesil stratejik bombardıman uçağı B-21 ile 1955'ten beri kullanılan B-52 katıldı.

Hipotetik saldırının, nükleer silaha başvurulmadan durdurulduğu, ancak Çin'in stratejik uyarı sisteminin henüz nükleer ve gayri nükleer saldırıları hızlı biçimde ayırt edebilecek yetenekte olmadığı bildirildi.

Thompson, "Çin komutanlığı muhtemelen karşılık vermeden önce bu kadar uzun süre beklemek istemeyebilir" ifadelerini kullandı.

Yazıda, Pekin'in haklı olarak ABD'nin hayalet bombardıman uçaklarının, ABD topraklarına ulaşabilecek kıtalararası balistik füzeleri takip etmek veya stratejik askeri kontrol sistemlerini imha etmek için gönderildiğini tahmin edebileceği kaydedildi.

ABD Hava Kuvvetleri tasarımcılarının, yeni nesil ağır bombardıman uçaklarının konvansiyonel veya nükleer yük taşıdığı düşman tarafından anlaşılmayabileceğini düşünmediğini yazan Thompson, "Düşman Sırbistan veya Irak'ken bunun büyük önemi yoktu, ama karşı taraf da uzun menzilli stratejik mühimmata sahip nükleer güç olunca bunun çok büyük önemi var" yorumunda bulundu.

Forbes yazarı, Pentagon'un, olası çatışma durumunda nükleer savaşı önlemek için bu uçakları nasıl kullanabileceği konusu üzerinde iyi düşünmesi gerektiğini vurguladı.
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