Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Odessa bölgesinde tren istasyonunu vurdu /21 Mayıs 2024 13:51

Rusya, Odessa bölgesinde tren istasyonunu vurdu

Ukrayna’nın güneyinde Odessa bölgesindeki Çernomorsk tren istasyonu Rus birliklerinin hedefi oldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Romanya'dan mühimmat ve askeri teçhizat taşıdığı iddia edilen trenlerin durduğu istasyon hedef alındı. 21 Mayıs gecesi Çernomorsk şehrine üç saldırı düzenlendi. 

İddiaya göre, Romanya'dan Zatoka üzerinden gelen askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan trenler, Çernomorsk limanındaki tren istasyonunda durarak yeniden sıralanıyordu. İstasyonun yakınında birçok depolama tesisi bulunuyor ve İlyiçevsk gümrük kapısı bazen askeri ve yabancı paralı askerler için geçici bir konuşlanma noktası olarak kullanılıyordu.

Rus ordusu, 10 Ekim 2022'den bu yana Ukrayna'nın savunma sanayisi, askeri komuta, iletişim ve enerji tesislerine düzenli olarak saldırılar düzenliyor. 

Ukrayna Herson’da, Rusya Harkov ve Çasov Yar’da saldırıyor

Cephe hattının en şiddetli olduğu alanlar, geçtiğimiz hafta Rus ordusunun yeniden açtığı Harkov yönünde yaşanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Volchansk tren istasyonu bölgesinde Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla geçilen Volchya Nehri üzerindeki mevzilerini terk etmek zorunda kaldı.

Bu, Ukrayna'nın kuzeydeki savunmasının zayıfladığı anlamına geliyor.
Rus birlikleri Volchansk'ın batısında ilerliyor, Bugratovka'dan Prilipki köyü yönüne doğru hareket ediyor. 

Herson yönünde ise Ukrayna birliklerinin daha aktif olduğu gözüküyor. Krynki köyü ve ada bölgesinde karşılıklı saldırılar sürüyor. Köy harabelerinde Ukrayna birlikleri bodrumlarda konuşlanmış durumda. Dinyeper Nehri üzerindeki köprübaşı, her iki tarafın da insansız hava araçları ve topçuları tarafından kontrol ediliyor.
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