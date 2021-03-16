Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Başbakanı Jean Castex'ten 3. dalga açıklaması /16 Mart 2021 22:00

Fransa Başbakanı Jean Castex'ten 3. dalga açıklaması

Fransa Başbakanı Jean Castex'in yaptığı açıklamada ülkesinin koronavirüs salgınının 3. dalgası içinde olduğunu belirtiği ifade edildi.

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Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını belirtti.

Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını cevapladı. Salgına ilişkin "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz" diyen Castex, İngiltere kaynaklı Covid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını açıkladı. 

"Aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmeli"

Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Covid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Covid-19'un mutasyonlu türünün Covid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.
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