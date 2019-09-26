Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da 12 yıl Cumhurbaşkanlığı yapan Jacques Chirac hayatını kaybetti /26 Eylül 2019 13:16

Fransa'da 12 yıl Cumhurbaşkanlığı yapan Jacques Chirac hayatını kaybetti

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti. Chirac 1995-2007 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı koltuğunda oturmuştu.

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Ailesi, Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 86 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 

?CHIRAC KİMDİR?

Tam adı Jacques René Chirac 29 Kasım 1932'de Paris'te dünyaya geldi.

Fransız siyasetçi cumhurbaşkanlığı görevine ilk olarak 17 Mayıs 1995'te getirilmiş, yedi yıllık birinci dönem görev süresinin sonrasında Nisan 2002'de tekrar cumhurbaşkanı seçilmişti.

Beş yıllık ikinci dönem cumhurbaşkanlığı görev süresi 16 Mayıs 2007'de biten Chirac, yaklaşık 12 yıllık görev süresi ile François Mitterrand'dan sonra Fransa'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan isim olmuştu.
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