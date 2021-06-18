Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a: Yediğin tokat nasıldı? /18 Haziran 2021 14:35

Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a: Yediğin tokat nasıldı?

Somme bölgesindeki bir ilkokulu ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çocuklardan biri 'Yediğin tokat nasıldı?' diye sordu. Macron, çocuğun sorusuna 'Hoş değildi. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil' diye yanıt verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat



Somme bölgesindeki Poix kasabasında bulunan bir ilkokulu ziyaret eden Macron, çocuklarla sohbet etti. 

Bu sırada el kaldırarak söz alan bir çocuk Macron'a seslenerek 'Yediğin tokat nasıldı?' diye sordu.

Çocuğun sorusuna gülümseyerek yanıt veren Fransız lider, "Hoş değildi. İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa, birbirinize asla bunu yapmamalısınız. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı" ifadelerini kullandı. 

Macron’a Drome bölgesini ziyareti tokat atan Damien Tarel isimli kişi, 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 
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