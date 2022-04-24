Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da Macron ve Le Pen için kader günü /24 Nisan 2022 11:44

Fransa'da Macron ve Le Pen için kader günü

Fransa'da Emmanul Macron ve Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanma sürüyor.

SHABER3.COM

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ve Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda halk oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy kullanma işlemi, yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde de saat 20.00'ye kadar oy kullanılabiliyor.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Resmi sonuçlar, Anayasa Mahkemesince 27 Nisan'da açıklanacak.

Kamuoyu yoklamalarında, Macron yüzde 57,5 desteğe ulaşırken; Marine Le Pen yüzde 42,5'te kaldı.

Seçimin ilk turundan elenen Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisinin (PS) adayı Anne Hidalgo ve Yeşiller Partisinin (EELV) adayı Yannick Jadot'un yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile François Hollande gibi pek çok sayıda siyasetçi Macron'un desteklenmesini istiyor. 
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