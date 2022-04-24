Samanyolu Haber /Dünya / Nijerya'da büyük patlama: En az 100 ölü /24 Nisan 2022 11:41

Nijerya'da büyük patlama: En az 100 ölü

Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti.

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece büyük bir patlama meydana geldi.

Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, yaptığı açıklamada, dün gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını belirtti.

Birgün'de yer alan habere göre Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişinin can verdiğini ifade etti.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve saldırılar nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde Ekim 2021'de de yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.
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