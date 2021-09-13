Samanyolu Haber /Ekonomi / Fransız bankası da dolar için uyardı: Merkez Bankası bu riski alırsa... /13 Eylül 2021 11:32

Fransız bankası da dolar için uyardı: Merkez Bankası bu riski alırsa...

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekonomik canlandırma konusundaki siyasi baskıların altında kalarak faiz oranlarını çok erken indirme hatasını yapma konusunda giderek daha fazla risk almakta olduğunu ifade ederek, Türk lirasının yıl sonunda dolar karşısında 8.85’e yükselebileceğine dair yatırımcılarının hazırlıklı olmalarını istedi.

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Reuters'in haberine göre Banka analisti Phoenix Kalen, TCMB’nin artan yurtiçi enflasyon, yüksek maliyetler ve güçlü tüketim nedeniyle politika faiz oranını yıl sonuna kadar büyük ihtimalle yüzde 19’da tutacağını belirtti.

“Özellikle gevşek para politikası konusundaki siyasi baskılar oluşmaya devam ettikçe, faiz oranlarını kısa vadede indirerek para politikasında hata yapma riski artıyor” diye belirten Kalen, “Piyasalar gelecek haftalarda TCMB’nin güvenilirliğini sorgularken, oynaklık büyük ihtimalle artabilir” dedi.

 
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