Fransız bankası da dolar için uyardı: Merkez Bankası bu riski alırsa...

Reuters'in haberine göre Banka analisti Phoenix Kalen, TCMB’nin artan yurtiçi enflasyon, yüksek maliyetler ve güçlü tüketim nedeniyle politika faiz oranını yıl sonuna kadar büyük ihtimalle yüzde 19’da tutacağını belirtti.
“Özellikle gevşek para politikası konusundaki siyasi baskılar oluşmaya devam ettikçe, faiz oranlarını kısa vadede indirerek para politikasında hata yapma riski artıyor” diye belirten Kalen, “Piyasalar gelecek haftalarda TCMB’nin güvenilirliğini sorgularken, oynaklık büyük ihtimalle artabilir” dedi.