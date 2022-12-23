Samanyolu Haber /Gündem / Fuat Oktay EYT için tarih verdi /23 Aralık 2022 17:47

Fuat Oktay EYT için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama yaptı.

Oktay, “EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz” dedi.

AKP’nin kabul edilen grup önerisine göre TBMM 26 Aralık Pazartesi’nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek. Bu yüzden 26 Aralık’a kadar gündemin ön sıralarına alınan teklifler tamamlanacak. Alınan tatil kararıyla EYT düzenlemesi de 2023’e kalmıştı.

ERDOĞAN DA TARİH VERMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son günlerde bir tartışma var. Bir yaş şartı getirilecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar ikinci kez yaşa takılacak mı? Bu konuyla ilgili nihai alınan bir karar var mı? Kapsamı, çerçevesi ne olacak?” sorusunu şöyle cevaplamıştı:

“Öncelikle tabii EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu.”
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