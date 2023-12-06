Futbolculara ‘vergi kıyağı’ uzatılıyor

2008 yılında sporcuların ücretlerini düşük oranlı stopaja tabi tutan hükümet, bu uygulamayı 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. Şimdi yeni torba kanun teklifi ile uygulama 5 yıl uzatılıyor. Cumhurbaşkanı’na da 2028 sonrası ilave 5 yıl uzatım yetkisi veriliyor. Böylece özellikle futbolculara yönelik mevcut gelir vergisi kıyağı 10 yıl daha uzatılmış oluyor.





Ekonomim yazarı Nevzat Saygılıoğlu’nun aktardığına göre vergi indirimleri şöyle olacak:





- Lig usulüne tabi olanlarda en üst ligdekiler için yüzde 20





- En üst altı listedekiler için yüzde 10





- Diğer ligdekiler için yüzde 5.





Eski bürokrat Saygılıoğlu, bu uygulamanın mevzuatla 2017 sonuna kadar öngörüldüğü halde, daha sonra iki kez yapılan yasal değişikliklerle süre 2023 yılının sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.





‘MAFYALARA UYGUN’





Futbolcuların aldığı yüksek ücretlere ve mafyayla ilişkilere dikkat çeken Saygılıoğlu, şunları kaydetti: “Burada yasal düzenlemenin tüm sporculara yapılan ücret ve benzeri ödemeleri içerdiğine takılıp kalmayalım. Bu düzenlemenin özellikle futbolcuları ilgilendirdiği unutmayalım. Euro cinsinsen milyonları alanlar sadece futbolcular, başka sporcular değil. Kaldı ki futbolcular da magazine malzeme, mankenlere çerez, mafya ve dolandırıcılara uygun olduğu için çok dikkat çekiyor. Yoksa başka alan sporcuları böyle paralar almıyor.”