Samanyolu Haber /Gündem / Futbolculara ‘vergi kıyağı’ uzatılıyor /06 Aralık 2023 11:48

Futbolculara ‘vergi kıyağı’ uzatılıyor

AKP, 2017 yılında getirdiği ve futbolculara yüzde 20’ye varan vergi indirimi öngören kanunu 2028’e kadar uzatmayı yeni torba yasaya ekledi. Yasayla, cumhurbaşkanına bunu 2033’e kadar uzatma yetkisi de veriliyor.

SHABER3.COM

2008 yılında sporcuların ücretlerini düşük oranlı stopaja tabi tutan hükümet, bu uygulamayı 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. Şimdi yeni torba kanun teklifi ile uygulama 5 yıl uzatılıyor. Cumhurbaşkanı’na da 2028 sonrası ilave 5 yıl uzatım yetkisi veriliyor. Böylece özellikle futbolculara yönelik mevcut gelir vergisi kıyağı 10 yıl daha uzatılmış oluyor.

Ekonomim yazarı Nevzat Saygılıoğlu’nun aktardığına göre vergi indirimleri şöyle olacak:

- Lig usulüne tabi olanlarda en üst ligdekiler için yüzde 20

- En üst altı listedekiler için yüzde 10

- Diğer ligdekiler için yüzde 5.

Eski bürokrat Saygılıoğlu, bu uygulamanın mevzuatla 2017 sonuna kadar öngörüldüğü halde, daha sonra iki kez yapılan yasal değişikliklerle süre 2023 yılının sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.

‘MAFYALARA UYGUN’

Futbolcuların aldığı yüksek ücretlere ve mafyayla ilişkilere dikkat çeken Saygılıoğlu, şunları kaydetti: “Burada yasal düzenlemenin tüm sporculara yapılan ücret ve benzeri ödemeleri içerdiğine takılıp kalmayalım. Bu düzenlemenin özellikle futbolcuları ilgilendirdiği unutmayalım. Euro cinsinsen milyonları alanlar sadece futbolcular, başka sporcular değil. Kaldı ki futbolcular da magazine malzeme, mankenlere çerez, mafya ve dolandırıcılara uygun olduğu için çok dikkat çekiyor. Yoksa başka alan sporcuları böyle paralar almıyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Futbolculara ‘vergi kıyağı’ uzatılıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:56:32