Ayhan Bora Kaplan dosyasına İYİ Parti'li eski başkanın ismi de girdi

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bağlantısı olduğu öne sürülen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.





Madencilik sektöründe iş yaptığını belirten Ünal T., Kaplan ve adamları olduğunu ileri sürdüğü iki kişiden mağdur edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. T.'nin şikayetçi olduğu Önder, İYİ Parti Ankara eski İl Teşkilat Başkanı.





T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Ünal T., aracının sürekli arıza yapması nedeniyle araç kiralamak üzere bir arkadaşından yardım istediğini, arkadaşının da kendisine Akif Sarper Önder’in telefonunu verdiğini belirterek, kendisinden birkaç kez araç kiraladığı Önder ile bu şekilde tanıştığını kaydetti. Bir süre sonra kızı adına kayıtlı bir aracı Önder’e, bir başka aracını Önder’in ortağı olan Tolga Sivri isimli kişiye sattığını ve bu şekilde iki isimle ticari alışveriş yaptığını aktaran Ünal T., bu süreçte şahıslarla samimiyet geliştirdiğini ve ofislerine gitmeye başladığını ifade etti.





'Faiz ve teminat olarak daire istedi'

Ünal T., bir süre sonra firmasının ruhsat harcının ödeme tarihinin yaklaştığını ancak ödeyecek gücü olmadığı için Sarper Önder’i arayarak kendisinden borç istediğini belirterek, “Sarper parasının olmadığını ancak ortağı Tolga Sivri’nin yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de eğer yardımcı olmayı kabul ederse ikiniz birlikte ofisime gelin dedim. İkisi birlikte ofisime geldiler. 170 bin liraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Tolga Sivri öncelikle aylık yüzde 7 faiz olmak üzere bana bu parayı verebileceğini, aynı zamanda teminat olarak da bir daire istediğini söyledi. Acil para lazım olduğu için teklifi kabul ettim” dedi.





'Ödemelerde sıkıntı çıkarıyorsun'

Babasından kalan daireyi teminat olarak Sivri’ye devrettiğini, sonrasında aldığı paranın faizini taksitler halinde ödemeye başladığını iddia eden Ünal T., “Üçüncü ay taksitini ödeme günü geldiğinde rahatsızlığımdan dolayı hastanede yatıyordum. Tolga Sivri’yi arayarak hastanede yattığımı, çıkınca ödemeyi yapacağımı söyledim. Ancak Sivri ‘sen ödemelerde sıkıntı çıkarıyorsun’ diyerek telefonu yüzüme kapattı” diye konuştu.





'Teminat olarak verdiğim evi boşalttırdılar'

Ünal T., bu konuşmadan sonra Sarper Önder’i aradığını, kalan borcunu fazlasıyla ödeyip evinin tapusunu geri almak istediğini söylediğini anlatarak, “Tolga Sivri ile görüşen Sarper bana Tolga’nın 250 bin lira daha istediğini yoksa evi vermeyeceğini söylediğini aktardı. Ben kabul etmedim. Birkaç ay sonra Tolga 170 bin liranın faizi olarak istediği 250 bin lirayı alamayınca tahliye davası açarak evi boşalttırdı. Teminat olarak verdiğim ev son olarak Tolga Sivri adına kayıtlıydı ancak hali hazırda satıp satmadığını bilmiyorum” dedi.





'Kaplan'ın adamı olduğunu anlayınca korktum'

Ünal T. ifadesinde şunları kaydetti:





“Anlattığım bu olaylar sürecinde Sarper Önder ve Tolga Sivri ile birçok kez bir araya geldik. Bu görüşmelerde Ayhan Bora Kaplan ismini çok kez duydum. Tolga Sivri, bu şahısla birlikte iş yaptığından, ofislerine gidip geldiğinden, emniyette ve özellikle organize şubede birçok adamının olduğundan, sıkıntı olması durumunda her işi halledebileceğinden, arkasında Ayhan Bora Kaplan olduğundan bahsetmişti. Bu şekilde Tolga’nın Ayhan Bora Kaplan’ın adamı olduğunu anladım. O zamana kadar Ayhan Bora Kaplan isimli şahsı bilmiyordum ancak çevreden ve internetten yaptığım araştırmalarda bu şahsın birçok adamı olduğunu, silahla resimlerinin olduğunu, mafya tarzı bir yapılanmasının bulunduğunu öğrenince şahıslardan korktum ve bana zarar verebileceklerini düşünerek şikayetçi olamadım. Bahsettiği olaya konu evimin bugünkü değeri yaklaşık 5 milyon liradır. Beni borçlandırarak Ayhan Bora Kaplan’ın adamı olduklarını ve birlikte hareket ettiklerini düşündüğüm Tolga Sivri ve Sarper Önder isimli şahıslardan şikayetçiyim.”