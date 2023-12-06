Putin’den Arap ülkelerine önemli ziyaret





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yapacağı resmi ziyarette her iki ülkeyle ikili ticareti ele alacak.





Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in bu ziyaretlerinin çalışma ziyareti kapsamında olacağı, bu kapsamda Suudi Arabistan veliaht prensi ve Birleşik Arap Emiri ile görüşeceği belirtildi.





Putin, BAE ziyareti kapsamında ülkenin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek. Liderler, yükselişte olan ikili ticareti kapsamlı bir şekilde değerlendirecek.





Kremlin yönetimi, BAE ile olan ilişkilerine ayrı bir önem veriyor ve Arap ülkeleri içinde ana partner gibi değerlendiriyor. Karşılıklı ticaret hacmi 2022'de tarihi bir zirveye ulaşarak 9 milyar dolar oldu. Bu sene ise yeni rekoru görecek gibi. Turizm, otomobil ve uçak üretimi, metalurji, yenilenebilir enerji, ilaç ve dijital teknolojiler önde gelen sektörleri oluşturmaktadır.





İki devlet başkanı ayrıca BAE'nin Güvenlik Konseyi'ne (BM) üyeliği, ülkenin BRICS'e daveti ve Orta Doğu'daki durum dahil olmak üzere uluslararası konuları da tartışacak.





Rusya Devlet Başkanı, bundan sonra Suudi Arabistan ziyareti sırasında Veliaht Prens ve Suudi Kabine Başkanı Muhammed bin Salman El Suud ile bir araya gelecek.





Putin 24 Şubat 2022'den sonra sadece komşu ülkeleri, Çin ve İran'ı ziyaret etti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyareti askeri operasyonun başlamasından sonra bu ülkelere yapacağı ilk ziyaret olacak.





17 Mart 2023'te Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukraynalı çocukları yasadışı bir şekilde Rusya Federasyonu'na sınır dışı etme suçlamasıyla Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi, Roma Tüzüğü'nü imzalayan ve onaylayan ülkeleri kapsamaktadır. BAE ve Suudi Arabistan bunların arasında bulunmuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Roma Tüzüğü'nü imzaladı ancak onaylamadı.