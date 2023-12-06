Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Azak Denizi’nin statüsünü değiştirmek istiyor /06 Aralık 2023 12:41

Rusya Azak Denizi’nin statüsünü değiştirmek istiyor

Rusya Devlet Duması, yıl sonuna kadar Azak Denizi'nin Rusya'nın iç su varlığı olarak statüsünü değiştirmek istiyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

RIA Haber Ajansı, Duma Milletvekili Mikhail Sheremet'e atıfta bulunarak, Azak Denizi'nin uluslararası mevzuatta da geçerli olması için iç deniz değişikliği adına Dumaya bir yasa tasarısı sunulduğunu yazıyor.

Sheremet'e göre belge halihazırda ilgili Devlet Duması komitesi tarafından onaylandı, tasarı 2023 yılı bitiminden önce kabul edilebilir.

Milletvekili, Rusya'nın Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimi olan Zaporozhye, Kherson ve Donetsk bölgelerinin topraklarını ilhak etmesinden sonra "tarihi adaletin yerine geldiğini ve Ukrayna'nın burada kıyı devleti statüsünü kaybettiğini" kaydetti.

30 Eylül 2022'de Vladimir Putin, Rus ordusu tarafından alınan Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporozhye bölgelerinin Rusya Federasyonu'na kabulüne ilişkin anlaşmaların imzalandığını duyurdu.
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