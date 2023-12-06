Samanyolu Haber /Gündem / Yapay zeka ilk kez yasa yaptı: Meclis üyeleri şüphelenmeden onayladı /06 Aralık 2023 13:08

Yapay zeka ilk kez yasa yaptı: Meclis üyeleri şüphelenmeden onayladı

Brezilya’nın Porto Alegre kentinde yapay zeka tarafından yazılan bir metin yasalaştı. Bu dünyada bir ilk. Belediye meclisi üyeleri metnin bir yapay zeka tarafından hazırlandığına şüphelenmeden onayladı.

SHABER3.COM

The Washington Post‘un haberine göre Porto Alegre kentinde, çalınan su sayaçlarının yenilenme masraflarıyla ilgili bir tasarı belediye meclisinde onaylanarak yasalaştı.

Meclis üyesi Ramiro Rosario, oylamadan altın gün sonra tasarıyı yapay zeka robotu ChatGPT’ye yazdırdığını açıkladı. Yani gerçeği bilmeyen meclis üyeleri, durumdan şüphelenmeden tasarıyı onaylamış.

Rosario, metni hazırlamanın normalde üç gününü alacağını, yapay zeka sayesinde sadece 15 saniye sürdüğünü söyledi.

Meclis üyeleri gerçeği öğrendikten sonra metinde çok küçük değişiklikler talep etti.


Yapay zekanın kullanımı ülke genelinde tartışma başlattı. Yeni yasa içeriğiyle değil, yapay zeka tarafından yazılmasıyla gündem oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yapay zeka ilk kez yasa yaptı: Meclis üyeleri şüphelenmeden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:00