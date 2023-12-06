Samanyolu Haber /Dünya / Hollywood oyuncuları yapımcılarla anlaştı: 4 aylık grev son buldu! /06 Aralık 2023 13:10

Hollywood oyuncuları yapımcılarla anlaştı: 4 aylık grev son buldu!

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev, 4 ayın sonunda, sendika üyelerinin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından sona erdi.

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SAG-AFTRA'dan yapılan açıklamada, anlaşmaya dair oylamanın sendika üyelerinin yüzde 38'inin katılımıyla tamamlandığı ve yüzde 78 "evet" oyunun çıktığı belirtildi.

Açıklamada, oylamaya yalnızca greve giden 60 bin oyuncunun değil, sendikanın 145 bin üyesinin tamamının katılımına olanak sağlandığı kaydedildi.

SAG-AFTRA Yöneticisi Duncan Crabtree-Ireland, 3 yıllık sözleşme kapsamında, sendika üyelerine yüzde 7'lik ücret artışı yapıldığının, sözleşmenin 2'nci ve 3'üncü yıllarında ücret revizyonunun yapılacağının, oyuncuların ortaya çıkardıkları işlerin ileriki yıllarda içerik sağlayıcıları tarafından da kullanılması durumunda ek ücret alacaklarının kararlaştırıldığını aktardı.


Crabtree-Ireland, AMPTP ile varılan anlaşmada, oyuncuların yapay zeka aracılığıyla yapımlarda kullanılmasına ilişkin kaygılarının giderilmesinden memnun kaldığını dile getirdi.

SAG-AFTRA Başkanı Fran Drescher de oyuncuların yapay zeka aracılığıyla yapımlarda kullanılmasının ancak oyuncunun onayıyla kabul edileceğini ve tazminatın anlaşma sürecinde kabul edilmediğini ifade etmişti.

AMPTP ile 8 Kasım'da varılan ve SAG-AFTRA yönetim kurulunun yüzde 86 oyuyla onaylanan taslak anlaşma, 13 Kasım'da da sendika üyelerinin oylamasına sunulmuştu.

Sendika üyelerinin anlaşmayı reddetmesi durumunda, sendika yöneticilerinin anlaşma masasına geri dönmesi veya sendikanın tekrar greve gitmesi bekleniyordu.
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