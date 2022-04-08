Samanyolu Haber /Kültür / Galaksinin Koruyucuları 3, dünya rekoru kırdı /08 Nisan 2022 11:53

Galaksinin Koruyucuları 3, dünya rekoru kırdı

Yönetmen James Gunn, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Galaksinin Koruyucuları 3"ün makyaj alanında dünya rekoru kırdığını yazdı.

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Gazete Duvar'ın haberine göre, Yönetmen James Gunn sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vizyon tarihine bir yıldan uzun bir süre olan "Galaksinin Koruyucuları 3"ün makyaj alanında yeni bir dünya rekoru kırdığını iddia etti.

Gunn yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Az önce @LegacyEffects'teki makyaj ekibimizden dün 'Galaksinin Koruyucuları 3'ün 'tek bir prodüksiyonda yapılan makyaj sayısında' dünya rekorunu resmen kırdığını duydum. Tebrikler çocuklar! El yapımı efektleri canlı tuttuğunuz için teşekkürler!"


Daha önceden bu rekor, Jim Carrey'nin yeşil bir yaratığı canlandırdığı ve vücudunun tamamının tüyle kaplandığı makyajla "The Grinch" filmindeydi.

"Galaksinin Koruyucuları 3"ün oyuncu  kadrosunda Will Poulter, Chris Hemsworth, Chris Patt, Zoe Saldana, Chukwudi Iwuji, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper gibi isimler yer alacak. Filmin 23 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.  (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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