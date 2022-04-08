Samanyolu Haber /Kültür / HBO Max, iki yeni Sherlock Holmes dizisi çekiyor /08 Nisan 2022 11:57

HBO Max, iki yeni Sherlock Holmes dizisi çekiyor

HBO Max'ten başrolünde Robert Downey Jr.'ın yer aldığı "Sherlock Holmes" filmleriyle aynı evrende geçen 2 yeni dizi geliyor. Yeni projelerde Robert Downey Jr.'ın rol alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

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HBO Max, oyuncu Robert Downey Jr.'ın başrolünde yer aldığı "Sherlock Holmes" filmleriyle aynı dünyada geçecek olan iki yeni dizi hazırlıyor. Erken geliştirme aşamasındaki iki dizi, 2009 yapımı "Sherlock Holmes" ve 2011 yapımı "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları" filmlerinin dünyasında geçecek ve "Sherlock Holmes 3"te yer alması beklenen yeni karakterlerin hikâyelerine odaklanacak.

Variety'nin aktardığına göre, dizilerin yapımcılığını, 2009 ve 2011 yapımı Sherlock filmlerinin başrolü Robert Downey Jr. ve eşi Susan Downey'in şirketi Team Downey ile Warner Bros. Television üstlenecek.

Yeni projelerde Robert Downey Jr.'ın rol alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)
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