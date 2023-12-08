Galatasaray - Adana Demirspor maçında tartışmalı penaltı kararı!

Mücadelenin 45. dakikasında Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topa Galatasaray stoperi Nelsson kayarak müdahale etti. Adana Demirspor'lu futbolcular penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.





Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldi. 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile biten ilk yarının son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu.Bir süre sonra VAR'ın uyarısıyla monitörde pozisyonu inceleyen hakem Abdülkadir Bitigen, Nelsson'un topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi.Adana Demirspor Niang'ın kullandığı penaltıyı gole çevirerek maçta farkı 1'e indirdi.Yaşananlar sonrası sarı kırmızılı oyuncular ve tribünler hakem Bitigen'e tepki gösterdi. Sosyal medyada penaltı pozisyonu gecenin en çok tartışılan olayı oldu.Taraftarlar Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta benzer bir pozisyonda Samet Akaydın'ın eline çarpan topta penaltı kararı verilmemesini gündeme getirdi.