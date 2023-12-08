Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray - Adana Demirspor maçında tartışmalı penaltı kararı! /08 Aralık 2023 21:30

Galatasaray - Adana Demirspor maçında tartışmalı penaltı kararı!

Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk yarısında verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen VAR'da izlediği görüntü sonrası Nelsson'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldi. 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile biten ilk yarının son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin 45. dakikasında Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topa Galatasaray stoperi Nelsson kayarak müdahale etti. Adana Demirspor'lu futbolcular penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.

VAR UYARISI GELDİ

Bir süre sonra VAR'ın uyarısıyla monitörde pozisyonu inceleyen hakem Abdülkadir Bitigen, Nelsson'un topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi.

Adana Demirspor Niang'ın kullandığı penaltıyı gole çevirerek maçta farkı 1'e indirdi.

Yaşananlar sonrası sarı kırmızılı oyuncular ve tribünler hakem Bitigen'e tepki gösterdi. Sosyal medyada penaltı pozisyonu gecenin en çok tartışılan olayı oldu.

Taraftarlar Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta benzer bir pozisyonda Samet Akaydın'ın eline çarpan topta penaltı kararı verilmemesini gündeme getirdi.
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