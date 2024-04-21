Galatasaray, Pendikspor'u rahat geçti

Süper Lig lideri Galatasaray, 33. hafta karşılaşmasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek ligde üst üste 14. galibiyetini elde etti. Sarı kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 34 maça yükseltti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77'de Dries Mertens ve 90+6'da penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Belçikalı yıldız Mertens, 1 gol-1 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Pendikspor'un maçtaki tek golünü, 85. dakikada Alpaslan Öztürk attı.
Galatasaray, bu sonuçla puanını 90 yaptı ve bir maçı eksik ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Küme düşme hattında yer alan Pendikspor ise, 30 puanda kaldı.
Galatasaray ligde bir sonraki maçında Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Pendikspor ise, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
ICARDI 20. GOLÜNÜ ATTI
Pendikspor karşısında gol perdesini 35. dakikada Mauro Icardi açtı.
Sol kanattan gelişen atakta Dries Mertens'in tek pasını önünde bulan Arjantinli golcü, ceza sahası dışından köşeye plaseyi yolladı ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
Icardi, Süper Lig'de 20 gole ulaştı.
GALATASARAY TARİHİNE DE GEÇTİ
Süper Lig'de geçen sezonu 22 golle tamamlayan Icardi, bu sezon da 20 gol barajına ulaşarak Galatasaray'da iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.
ABDÜLKERİM KORNERDEN AFFETMEDİ
İlk golün ardından baskısını artıran Galatasaray, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile skoru 2-0'a getirdi. Hakim Ziyech'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı, net bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
MERTENS'TEN NET VURUŞ
İkinci yarıda birçok net fırsattan yararlanamayan Galatasaray, üçüncü golü Mertens'in ayağından buldu. Berkan Kutlu'nun pasında sol çaprazdan uzak köşeye yerden bir vuruş gerçekleştiren Belçikalı golcü, Süper Lig'deki 6. golünü atarak skoru 3-0 yaptı.
ALPASLAN ÖZTÜRK İYİ YÜKSELDİ
Pendikspor'un maçtaki tek golünü 85. dakikada Alpaslan Öztürk kattı.
Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşa arka direkte iyi yükselen Alpaslan Öztürk, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
KEREM PENALTIDAN DÖRT YAPTI
Pendikspor'un golünden sonra kalesinde tehlikeli ataklar yaşayan Galatasaray, uzatma dakikalarında penaltı kazandı.
Vinicius Jr'ın kazandırdığı penaltı sonrası topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, vuruşunda kaleci Erdem'i geçemedi. Ancak atışın tekrarlanması sonrası ikinci kez penaltıyı kullanan Kerem, 26 Şubat tarihinden sonra ilk kez gol sevinci yaşadı ve maçın skornunu 4-1 olarak belirledi.
OKAN BURUK REKORU GELİŞTİRDİ
Öte yandan, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, iç sahada üst üste en fazla galibiyet alan teknik direktör ünvanını 20 maça çıkartarak geliştirdi.