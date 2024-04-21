Galatasaray, Pendikspor'u rahat geçti

Süper Lig lideri Galatasaray, 33. hafta karşılaşmasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek ligde üst üste 14. galibiyetini elde etti. Sarı kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 34 maça yükseltti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77'de Dries Mertens ve 90+6'da penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Belçikalı yıldız Mertens, 1 gol-1 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Pendikspor'un maçtaki tek golünü, 85. dakikada Alpaslan Öztürk attı.

Galatasaray, bu sonuçla puanını 90 yaptı ve bir maçı eksik ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Küme düşme hattında yer alan Pendikspor ise, 30 puanda kaldı.





Galatasaray ligde bir sonraki maçında Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Pendikspor ise, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.





ICARDI 20. GOLÜNÜ ATTI

Pendikspor karşısında gol perdesini 35. dakikada Mauro Icardi açtı.





Sol kanattan gelişen atakta Dries Mertens'in tek pasını önünde bulan Arjantinli golcü, ceza sahası dışından köşeye plaseyi yolladı ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.





Icardi, Süper Lig'de 20 gole ulaştı.





GALATASARAY TARİHİNE DE GEÇTİ Süper Lig'de geçen sezonu 22 golle tamamlayan Icardi, bu sezon da 20 gol barajına ulaşarak Galatasaray'da iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.









