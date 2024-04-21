Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye enflasyonda dünya dördüncüsü /21 Nisan 2024 21:30

Türkiye enflasyonda dünya dördüncüsü

Türkiye yıllık yüzde 65 enflasyonla dünya dördüncüsü. Enflasyon tüm Afrika ülkelerinde Türkiye’den düşük.

SHABER3.COM

Türkiye’nin enflasyon oranı ile ilgili güncel verilere göre, Mart 2024’te yıllık enflasyon oranının %68,5 olduğu doğru. Bu oran, Türkiye’yi dünyada yıllık tüketici enflasyonunun en yüksek olduğu dördüncü ülke konumuna yerleştiriyor1. Afrika ülkeleri arasında ise, Sudan’ın %63,3 ile altıncı sırada olduğu ve Türkiye’nin enflasyon oranının tüm Afrika ülkelerinden daha yüksek olduğu belirtilmiş.

Türkiye’de enflasyonun 2021 yılı sonundan itibaren yükselişe geçtiği ve Ekim 2022’de %85’i aşarak AKP iktidarının en yüksek noktasına ulaştığı bilgisi de mevcut verilerle uyumlu. Ancak, son dönemde enflasyonun %70 sınırına yakın seyrettiği ve beklentilerin enflasyonun düşmesi yönünde olduğu ancak henüz bu düşüşün gerçekleşmediği görülüyor.

Bu durum, Türkiye’nin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve enflasyonla mücadelede önemli bir dönemeçte olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde yalnızca yedi ülkede yıllık enflasyon oranının %50’den daha yüksek olduğu ve Türkiye’nin bu ülkeler arasında yer aldığı anlaşılıyor
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