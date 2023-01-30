Gaz merkezi çalışmaları hızlandı: ‘İstanbul Gas Summit’

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Forumda Rusya, Orta Doğu, Akdeniz, Hazar ve Orta Asya'nın kaynak ülkeleriyle, Avrupa'nın tüketici ülkeleri bir araya getirilecek.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de bir gaz dağıtım ticaret merkezi kurulması teklifiyle gündeme gelen ‘Gaz ticareti merkezi' için çalışmalar bir açıdan hızlandırılmış oluyor.





Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaz ticareti merkezi için uzun süredir yoğun bir enerji diplomasisi yürüttüklerini, bu kapsamda da ‘İstanbul Gas Summit’ düzenleneceğini söyledi.





İzvestiya gazetesinin haberinde, ‘Türkiye bu toplantı ile üretici ve tüketici ülkeleri bir araya getirmek ve bölgede referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek istiyor’ yorumu yapıldı.





Aralık ayı sonunda Gazprom başkanı Aleksey Miller, Türkiye ve Rusya'nın Türkiye topraklarındaki gaz dağıtım merkezi projesini fiilen uygulamaya başladıklarını duyurmuştu.





Türkiye bu kapsamda ilk anlaşmayı Bulgaristan ile yaptı, 2035'e kadar sürecek yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküplük gaz tedarik anlaşması imzaladı.





Ayrıca Bulgaristan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya ve Moldova ile de benzer görüşmeler sürdürülüyor.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Ekim 2022'de Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya atmış ve bu projeyi destekleyeceklerini duyurmuştu.





Rus uzmanlara göre Rusya’nın desteklediği böyle bir proje başarılı olursa, Türkiye'yi hem ekonomide hem de siyasette Asya ve Avrupa'nın en önemli güçlerinden biri yapabilir.





Rusya Federasyonu için de çok faydalı olacak bu proje ile ülke yaptırımları atlayarak satış pazarlarına erişim sağlamış olur.





28 Ocak'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Syromolotov, Moskova ve Ankara'nın gaz merkezi güvenliğine ilişkin hassas konuları görüşmeye başladığını duyurdu.