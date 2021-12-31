Gazeteci Cemal Kalyoncu’nun AYM’ye yaptığı bireysel başvuru reddedildi ama...

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Aksiyon dergisi muhabiri Cemal Azmi Kalyoncu’nun bireysel başvurusuyla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımladı.







Kalyoncu’nun sosyal medya paylaşımları ile gazetecilik faaliyetlerini “örgütsel suç” olduğunu ileri süren AYM, Kalyoncu’nun tutukluluğun hukuki olmaması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunun kabul edilemez olduğunu savundu.







‘AİHM’İN NAZLI ILICAK KARARIYLA TUTUKLAMAYA ESAS GÖSTERİLEN AYNI DELİLLERİ İÇERİYOR’





Resmi gazetede yayımlanmasının ardından AYM’nin kararını değerlendiren avukat Rümeysa Budak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin gazeteci Nazlı Ilıcak’la ilgili verdiği hak ihlal kararını hatırlattı.





Avukat Rümeysa Budak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Darbe girişimi sonrası gazetecilik faaliyetleri ve tweetleri delil gösterilerek tutuklanan gazeteci Cemal Azmi Kalyoncu için AYM iddiaları açıkça dayanaktan yoksun bulmuş ve başvuruyu reddetmiş, karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. İHAM’ın Nazlı Ilıcak kararıyla tutuklamaya esas gösteirlen neredeyse aynı delilleri içeren bir başvuru. İHAM’ın bu başvuru için de 16bin Euro gibi yüklü bir tazminat vermemesi için hiçbir sebep yok.’’ İfadelerini kullandı.













CEMAL AZMİ KALYONCU 4 YIL CEZAEVİNDE KALDI





15 Temmuz 2016’dan başlatılan soruşturma kapsamında cemaatin ‘medya yapılanması’nda olduğu iddiasıyla gazeteci Cemal Azmi Kalyoncu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kalyoncu, 31 Mart 2017’deki duruşmada tahliye edilmiş ancak savcının itirazı üzerine serbest bırakılmadan yeniden tutuklanmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Mart ayında davayı bozması üzerine İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu gazeteciler Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın tahliyesine karar vermişti.