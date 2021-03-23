Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Levent Gültekin'i darp eden üç kişi yakalandı /23 Mart 2021 12:53

Gazeteci Levent Gültekin'i darp eden üç kişi yakalandı

Gazeteci Levent Gültekin'e, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Cevizlik Mahallesi'nde 8 Mart'ta Halk TV'de katılacağı programa gitmeye çalışan Levent Gültekin'e bir grubun saldırması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay

Gazeteci Levent Gültekin 8 Mart'ta televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğramıştı. Olaydan sonra televizyon programına katılan Gültekin, ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisine saldıran kişiler hakkında şikayette bulunmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. 
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