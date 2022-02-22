Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi /22 Şubat 2022 19:38

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Cumhur İttifakı’na yakınlığıyla bilinen gazeteci Metin Özkan’ın bir kadının çantasından para çaldığı görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre Özkan, skandalın ortaya çıkmasının ardından kadına parasını iade etti. Ancak mağdur kadın bunu kabul etmedi. Özkan, söz konusu görüntülerin ‘montaj’ olduğunu savundu.

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık skandalıyla gündemde. İddiaya göre olay Aralık 2021’de İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Masterchef restoranında yaşandı. Özkan’la aynı masada oturan Enginler, restorantın giriş bölümünün olduğu yere çantasını bırakıyor. Özkan, Ufuk Enginler arkasını dönüp gidince çantadan paraları alıp cebine koyuyor. Aldığı paranın ise 700 dolar olduğu iddia edildi.

Yeniçağ'ın haberine göre daha sonra parasının çantada olmadığını anlayan Ufuk Enginler restorantın kameralarının kontrol edilmesini isteyince olayın farkına varıyor. Kamera kayıtlarının incelendiğini öğrenen Özkan, Enginler’e parasını yolluyor ama Enginler parayı geri almıyor. Metin Özkan’ın bunun üzerine daha büyük bir para teklifinde bulunduğu ve Enginler’in bu teklifi de kabul etmeyince tehdide varan sözlere maruz kaldığı ileri sürüldü.

Odatv görüntülerin ortaya çıkması sonrası Metin Özkan’a ulaşıyor. Özkan görüntülerin montaj olduğunu ve avukatlarının görüntüyü yayanlarla ilgili hukuki süreci başlattığını söylüyor. Özkan, “Montaj işleri. Böyle bir şey yok. Ortada bir şey yok. Bir insan bu kadar mı kolay harcanır. Böyle bir şeyi kabul edemem.” diye konuştu.
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Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

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