Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Takan evinin önünde saldırıya uğradı /20 Kasım 2019 20:56

Gazeteci Takan evinin önünde saldırıya uğradı

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı. Saldırıyı Türktime yazarı Talat Atilla sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ahmet Takan, “Devlet Bahçeli, Aralık ayı sonunda Genel Başkanlığı bırakacak, aktif siyaseti terk edecek. MHP’nin başına yeni bir isim gelecek” diye yazmış, MHP’den bu satırlara çok sert yanıt gelmişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ahmet Takan için, “Kiralık kalemini bu sefer, MHP’de Genel Başkan değişikliği hevesine düşenlerin ekmeğine yağ sürmek amacıyla kullanmaktadır. Ahmet Takan gibileri takacak kimse de yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

Saldırıya ilişkin Talat Atilla’nın tweeti şöyle;


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