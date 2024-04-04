Samanyolu Haber /Gündem / Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım bitti: Kazanan yine CHP /04 Nisan 2024 22:18

Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım bitti: Kazanan yine CHP

İstanbul Gaziosmanpaşa'da AKP'li aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine yeniden sayım kararı verilen 1030 sandığın yeniden sayımı bitti. Kazanan yine CHP'li Hakan Bahçetepe oldu.

SHABER3.COM

İstanbul Gaziosmanpaşa'da CHP'li belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe'nin önde olmasına rağmen AKP'nin itirazı üzerine dün başlayan 1030 sandığın yeniden sayımı az önce sonuçlandı. Son sonuçlara göre, CHP adayı Bahçetepe 848 oy farkla seçimi kazandı.

'Tam Yol İleri'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gaziosmanpaşa'da yeniden sayımın sonucunu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu sözlerle paylaştı:

"Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…"

Bu gece 23:00'e kadar bitmesi beklenen Gaziosmanpaşa yeniden sayımında son durumu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, daha önce sosyal medya hesabından şu şu sözlerle duyurmuştu;

"Toplam sandık sayısı: 1.030 Yeniden sayılan sandık sayısı: 921 Kalan sandık sayısı: 109 Hakan Bahçetepe Başkanımız 818 oy farkıyla önde. Gaziosmanpaşa’da Hakan Bahçetepe ile tam yol ileri!"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım bitti: Kazanan yine CHP Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:09:30