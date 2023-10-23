Gazze’de can kaybı 5 bini geçti: Yarıya yakını çocuk

Bold Medya'da yer alan habere göre İsrail’in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini geçti. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin 2 bin 55’inin çocuk, 1119’unun kadın, 217’sinin yaşlı olduğunu açıkladı.



17 gündür aralıksız süren saldırılarda ölenlerin yarıya yakınını çocuklar oluşturuyor.



Tam sayıyı 5 bin 87 olarak açıklayan Filistin Sağlık Bakanlığı yaralı sayısını ise 15 bin 273 olarak duyurdu.