10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan ranta teslim edildi

Sözcü'de yer alan habere göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeriyeyi şehir dışına çıkarma kararı alan iktidar, kışla arazilerinin hepsinin yeşil alan olarak kalacağını söylemişti… Ancak o arazilerde içerisinde rezidanslar, villalar ve ticari ünitelerin yer aldığı gayrimenkul projeleri yükseldi. İstanbul’da ranta açılan alanların büyüklüğünü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce açıkladı.



“ASKERİ ALANLARIN YÜZDE 46'SI ASKERİ ALAN STATÜSÜNDEN ÇIKARTILDI”



İşte Gökce’nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:



* “10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan askeri alan olmaktan çıkartıldı. Peki İstanbul'daki askeri alanlara ne oldu?



* 2009 yılında 1/100 bin ölçekli plana göre İstanbul'da tam 15 bin 304 hektar askeri alan vardı. 2016 yılında hükümet askeri alanları kent dışına çıkartma kararı aldı.



* Askeri alanların ‘ranta açılmayacağı’ öncelikli olarak yeşil alan, eğitim, sağlık gibi sosyal ve teknik alt yapı alanları olarak kullanılacağı ifade edildi. 2009 tarihli 1/100 binlik planda da bu alanların bu şekilde kullanılması kabul edildi.



* Bugün geldiğimiz noktada tablo şöyle: 2023 itibariyle askeri alanların yüzde 46'sı askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi statüsünden çıkartıldı. 1/1000'lik planda bu alanlarda yaklaşık 700 bin kişinin yaşaması planlandı. Yapımı devam eden ve tamamlanan inşaatların bağımsız birimlerinin yüzde 96,5'i konut. Tamamlanmış projelerde yaklaşık 39 bin kişi yaşıyor. Bu projelerin yüzde 85'i lüks konut statüsünde. Askeri alanlarda yapılan imar planları ile toplam planlı alanın yaklaşık yüzde 45'i donatı dışı imara açıldı.



“KRİTİK ALANLAR LÜKS KONUT HALİNE DÖNÜŞTÜ”



* Peki bu yapılaşmanın kente etkisi nedir? Sadece 4 projeden örnek verelim. Bu 4 projede yapı yoğunluğu arttı, deprem döneminde insanların sığınabileceği yeşil alan veya eğitim, sosyal donatı alanı olarak kullanılabilecek kritik alanlar lüks konut haline dönüştü.



* 2019 sonrasında askeri alandan çıkartılıp yapılaşmaya açılan 13 bölge için gereken itirazları yaptık veya dava açtık. Hukuki süreç devam ediyor. 16 milyon İstanbullunun hakkını, İstanbulumuzun doğasını korumak, şehrimizin sağlıklı gelişmesini sağlamak için çalışıyoruz.



* 10 bin futbol sahasındaki alanda İstanbulluların hayatını güzelleştirecek parklar, eğitim ve sağlık tesisleri, şehrimizin afet direncini arttıracak alanlar, insanlarımızın uygun fiyatla oturabileceği rezerv sosyal konutlar yapılabilirdi. Ne yazık ki bu alanlar ranta teslim edildi. Hayata dolar yeşili bakmak ile doğanın yeşili açısından bakmak, sınırlı bir zümrenin çıkarlarını korumakla, halkın menfaatlerini korumak arasında büyük bir fark var. Mevcut durumu bu açıdan değerlendirmenizi diler, bilgilerinize sunarım.”