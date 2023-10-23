Samanyolu Haber /Dünya / İsveç’ten ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz /23 Ekim 2023 21:57

İsveç’ten ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü’nü imzalamasının ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, “Memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yaptı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre İsveç’in NATO’ya katılım protokolü AKP’li Tayyip Erdoğan tarafından TBMM’ye sevk edildi.

İletişim Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada:

“İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir” denildi.

İSVEÇ’TEN İLK AÇIKLAMA

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’dan, Erdoğan’ın, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü’nü imzalamasının ardından ilk açıklama geldi.

Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü’nü imzalamasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Meclis prosedürleri başlayacak. NATO’ya üye olmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Litvanya’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi ardından Türkiye, İsveç’in üyeliği için yeşil ışık yakmıştı.
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