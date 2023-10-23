İsveç’ten ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

“İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir” denildi.





Bold Medya'da yer alan habere göre İsveç’in NATO’ya katılım protokolü AKP’li Tayyip Erdoğan tarafından TBMM’ye sevk edildi.İletişim Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada:İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’dan, Erdoğan’ın, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü’nü imzalamasının ardından ilk açıklama geldi.Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü’nü imzalamasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Meclis prosedürleri başlayacak. NATO’ya üye olmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Litvanya’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi ardından Türkiye, İsveç’in üyeliği için yeşil ışık yakmıştı.