Hamas 2 rehineyi daha serbest bıraktı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Mısır medyasına konuşan Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, “Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuna yanıt olarak iki esiri serbest bıraktık” dedi.



Hamas, 20 Ekim'de günler süren girişimler sonucu 59 yaşındaki anne Judith Tai Raanan ve 17 yaşındaki kızı Natalie’yi serbest bırakmıştı.



Ubeyde, 21 Ekim'de İsrail vatandaşı 2 sivili insani gerekçelerle serbest bırakmak istedikleri yönünde Katar'ı bilgilendirdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini iddia etmişti. İsrail söz konusu iddiayı reddetmişti.