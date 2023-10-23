BM: Gazze'ye daha fazla yardım gönderilmeli

Bölgeye uluslararası yardımın ulaştırılabildiği tek sınır kapısı olan Mısır'ın Refah kapısı önceki güne kadar kapalı tutulmuş, Kahire yönetimi sınırı açmayı reddetmişti. Kapı Cumartesi günü ilk kez açılmış, 14 araçtan oluşan ve gıda, su ve ilaç taşıyan yardım konvoyu Refah'ı geçerek sınırın diğer tarafındaki sivil Filistinlilere ulaştırmak üzere malzemeleri götürmüştü. BM'nin açıklamasına göre, pazartesi günü yardım malzemesi taşıyan 20 araç daha sınırdan geçti. BM, konvoyun taşıdığı ihtiyaç malzemesinin Gazze'ye 7 Ekim'den önce ulaştırılan miktarın sadece yüzde 3'üne tekabül ettiğini belirtti.





Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırılarıyla başlayan gerilim üzerine ABD Doğu Akadeniz'e donanmasının en önemli iki savaş gemisi ve ona eşlik eden gemiler göndermiş, ilaveten savaş uçağı sayısını da artırmıştı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in ablukası altında olan Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım yapılması çağrısında bulundu. Pazartesi günü Cenevre'de yapılan yazılı açıklamada Griffiths, "Gazze'deki milyonlarca insanın çok daha fazla yardıma ihtiyacı var" diye vurguladı.Yaklaşık 2 milyon 200 bin insanın yaşadığı Gazze Şeridi, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından yoğun bombardımana tutuluyor. İsrail'in tam abluka uyguladığı bölgeden yüzbinlerce Filistinli güneye geçerken, Gazze'nin tamamında temiz su ve ekmek sıkıntısı başta olmak üzere büyük bir yokluk ve insani dram yaşandığı belirtiliyor.Gazze'ye hala akaryakıt ikmaline izin verilmediği de bildiriliyor. Gazze'deki en büyük insani yardım kuruluşu olan BM Filistinli Mültecilere Yardım Örgütü (UNRWA), ikmal yapılmamaması halinde elindeki yakıt rezervinin en geç üç gün içinde tükeneceğini duyurdu.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Gazze'ye derhal yakıt yardımı yapılması talebini dile getidi. Hafta sonunda Kahire'de düzenlenen Ortadoğu konferansında da vurguladığı gibi, akaryakıt olmadan Gazze'deki hastanelerin minimal derecede de olsa hizmet vermesinin imkansız hale geleceğini hatırlattı. Alman Bakan, ayrıca yakıt olmadan su arıtma tesislerinin ve içme suyu pompalarının çalışmayacağına dikkat çekerek su şebekesinin çalışması için derhal Gazze'ye yakıt ikmaline izin verilmesini talep etti. BM de temiz su sıkıntısı nedeniyle bölgede kolera salgını yaşanabileceğini duyurdu.Amerikan New York Times gazetesinin bir haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), hem Hamas'ın elindeki rehineleri bırakması için, hem de ablukadaki Gazze'ye daha fazla yardım ulaşması için zaman kazanmak üzere İsrail'in hazırlığını yaptığı kara harekatını ertelemesini talep ediyor. Hamas, elindeki iki ABD vatandaşı rehineyi geçen Cuma günü serbest bırakmıştı.New York Times, harekatın ertelenmesiyle ilaveten ABD'nin bölgedeki İsrail karşıtı, İran yanlısı grupların Amerikan hedeflerine olası saldırılarına hazırlanmak amacıyla da daha fazla vakit kazanmayı amaçladığını da iddia ediyor.BM Genel Sekreteri António Guterres ise Kahire'de hafta sonunda yapılan konferansta Gazze'de bir insani ateşkes ilan edilmesini talep etmişti. Kimi ülkeler ise üzerinde uzlaşı sağlanması görece kolay gözüken geçici ateşkes ilan edilemesini talep ediyor.Bugün Lüksemburg'da biraraya gelen AB dışişleri bakanları, ortak bir Ortadoğu politikası konusunda uzlaşı sağlayamadı. Almanya gibi kimi ülkeler, ateşkes taleplerinin, "İsrail'in teröre karşı kendini savunma hakkını sorgulama" anlamına gelebileceği yönünde çekincesini öne sürüyor. AB devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de Perşembe ve Cuma günleri Ortadoğu gündemiyle toplanacaklar. Bugün yapılan dışişleri bakanları toplantısı o zirvesi için ön hazırlık niteliğindeydi.