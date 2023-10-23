Kocaeli’nde dehşet: Oğlunu ve eşini öldürdü, kızını ağır yaraladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Merkez Mahallesi Donanma Caddesi’nde, emekli uzman çavuş Nevzat A. tartıştığı eşi Züleyha A. ile çocukları Oğulcan A. ve Nurseda A.’ya tabancayla ateş etti.



Zanlı ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler Oğulcan A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.



Zanlı Nevzat A. ile eşi Züleyha A. ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Nurseda A’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.