Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, İran ve Türkiye'den ortak Gazze çağrısı /23 Ekim 2023 23:17

Rusya, İran ve Türkiye'den ortak Gazze çağrısı

Tahran'da bir araya gelen Rusya, İran ve Türkiye'nin dışişleri bakanları ortak bir açıklamayla Gazze'de "masum sivillerin hedef alınmasına son verilmesi" çağrısı yaptı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında bir araya gelen Rusya, İran ve Türkiye'nin dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalarda  "masum sivillerin hedef alınmasına" son verilmesi çağrısı yaptı.

Ermenistan ile Azerbaycan'ın dışişleri bakanlarının da katıldığı toplantıda, bakanların Gazze'deki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

X platformunda Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın hesabından yapılan paylaşımda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıda

"Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu" vurguladığına dikkat çekildi.

Hamas'ın kontrol ettiği Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son iki haftada hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5 bin 87'e yükseldi. Ölenlerden 2 bin 55'inin çocuk olduğu haber verildi. Yaralananların sayısının da 15 bin 273'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ise Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda bin 400 vatandaşının öldürüldüğünü, 200'den fazla İsraillinin de kaçırıldığı ve rehin olarak tutulduğunu açıklamıştı.

İsrail Hamas saldırısından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik hava operasyonlarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik  kara operasyonu hazırlığında olduğu bildirilirken, olası bir operasyonun bölgedeki gerginliği daha da tırmandırmasından endişe ediliyor. İsrail ordusu, kara operasyonunun Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas'ı rehineleri serbest bırakma konusunda baskı altına alacağını iddia ediyor. Hamas, AB ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.
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