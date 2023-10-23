Trabzonspor’dan Abdullah Avcı’ya ‘merhaba’: Alanyaspor’u tek golle devirdi…

Papara Park’ta Alanyaspor’u tek golle mağlup eden Trabzonspor Avcı ile iyi başlangıç yaptı.





Trabzonspor'daki görevinden geçen sezonun 24'üncü haftasında oynadığı Ümraniyespor müsabakasında yaşanan 2-1'lik mağlubiyetin ardından ayrılan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipteki ikinci döneminin ilk maçına çıktı. 7 ayı bulan ayrılık sonrası yeniden bordo-mavi renkleri giyinen Avcı, istikrar ve başarı hedeflediği ikinci döneminin perdesini Alanyaspor maçı ile açtı.





233 GÜN SONRA

Avcı, 233 gün sonra ilk kez bir müsabakaya çıkmanın heyecanını yaşarken, ilk döneminde olduğu gibi ikinci dönemine de galibiyetle başlamayı hedefliyor. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'daki ilk döneminde 22 Kasım 2020'de Erzurumspor'u sahasında 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.





Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk maçında en son bordo-mavili takımın Nenad Bjelica yönetiminde 1-0 yenildiği Yukatel Adana Demirspor maçının ilk 11’e göre 2 değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı bulunan Bakasetas’ın yerine Abdülkadir Ömür’e görev verirken sağ bekte ise Larsen’in yerine Mehmet Can Aydın’ı tercih etti. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Orsic, Bakasetas, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet maç kadrosunda yer alamadı.





İki takım arasındaki karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.





Trendyol Süper Lig’de 9’uncu haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk etti.Teknik direktör Abdullah Avcı ile ikinci baharına başlayan bordo mavililerde şampiyon hocaya 3 puanla ‘hoş geldin’ dedi.İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta ikinci yarı etkisini arttıran Trabzonspor, aradığı golü 54. dakikada buldu.Onuachu’nın ceza sahası içine taşıdığı topu uzaklaştırmak isteyen Alanyasporlu Fidan Aliti ters bir vuruş yaparak ağlarını gördü. Onuachu’nun şut atmasına engel olmak isteyen Aliti’nin kendi kalesine attığı golle bordo mavili takım öne geçti.İkinci golü atıp rahatlama fırsatlarını kaçıran Karadeniz ekibi maçın son bölümünde oldukça zorlandı. Maçtaki tek golü kendi kalesine atan Aliti 82’de bu kez Trabzonspor ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda direği nişanladı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Bu sonucun ardından bordo mavililer puanını 15’e çıkararak ligde 5. sırayı aldı. Alanyaspor ise 10 puanla 11. sırada kaldı.Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Karagümrükspor ile oynayacak, Alanyaspor ise evinde Sivasspor’u ağırlayacak.Trabzonspor’un Fildişi Sahilli oyuncusu Nicolas Pepe, ilk kez bordo-mavili takımın maç kadrosunda yer aldı. Bordo-mavili kulüp ile 10 Eylül 2023 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalayan Pepe, antrenman eksikliğinin ardından takımla hafta içinde çalışmaya başlarken maç kadrosuna da dahil edilerek yedek kulübesinde oturdu.Trabzonsporlu taraftarlar, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, maraton tribüne “İnsanlık vicdanını Gazze’de bitirdi” yazılı pankart astı. Taraftarlar “Kahrolsun İsrail” tezahüratları da yaptı. Öte yandan her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya “Gazze’de yapılan zulmü kınıyoruz!” pankartıyla çıktı.