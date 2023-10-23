Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de alarm: Biden, basın toplantısını yarıda kesti /23 Ekim 2023 23:52

ABD’de alarm: Biden, basın toplantısını yarıda kesti

ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi hakkında yaptığı basın açıklamasını yarıda kesti. Biden'ın salonu terk etmesine sebep olan konunun ABD'nin Ortadoğu'daki bazı üslerine saldırı düzenlendiği iddiası oldu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Bidenomics isimli bir programda konuşma yaparken “Özür dilerim ama durum odasına gitmem gerekiyor. Bir konu geldi, onu halletmem gerekiyor” dedi.

İddiaya göre ABD’nin Ortadoğu’da bulunan 3 üssüne drone’lar ile saldırı düzenlendi.

ABD'nin Ortadoğu’daki askeri üslerine bir süredir drone ile saldırılar düzenleniyordu. Bugün de Al-Tanf Üssü'ne bir saldırı düzenlenmişti.

“GEREKLİ VE ORANTILI EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Biden'ın toplantıyı terk etmesinden kısa bir süre önce X'te Suriye'nin güneybatısında gerçekleşen bir saldırı hakkında bilgi vermişti.

Hedeflenen saldırının başarısız olduğunu, can kaybı veya hasar olmadığını ifade eden CENTCOM'un açıklamasında “ABD ve koalisyon güçlerini savunmak için gerekli ve orantılı eylemleri gerçekleştireceğiz” denilmişti.

CENTCOM’un açıklamasının bugün Al-Tanf Üssü'ne gerçekleşen saldırı ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor.

BEYAZ SARAY: GÜVENLİK EKİBİNDEN BİLGİ ALDI

Biden'ın toplantıyı terk etmesinin konuşulduğu dakikalarda Beyaz Saray'ın X hesabından güvenlik toplantısına dair bir görüntü paylaşıldı.

Fotoğrafa “Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, bugün ulusal güvenlik ekibinden İsrail ve Gazze’deki son gelişmelere ilişkin bilgi aldı” not düşüldü.

Toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da olduğu görüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’de alarm: Biden, basın toplantısını yarıda kesti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:54:17