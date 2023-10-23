ABD’de alarm: Biden, basın toplantısını yarıda kesti

ABD Başkanı Joe Biden, Bidenomics isimli bir programda konuşma yaparken “Özür dilerim ama durum odasına gitmem gerekiyor. Bir konu geldi, onu halletmem gerekiyor” dedi.



İddiaya göre ABD’nin Ortadoğu’da bulunan 3 üssüne drone’lar ile saldırı düzenlendi.



ABD'nin Ortadoğu’daki askeri üslerine bir süredir drone ile saldırılar düzenleniyordu. Bugün de Al-Tanf Üssü'ne bir saldırı düzenlenmişti.



“GEREKLİ VE ORANTILI EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Biden'ın toplantıyı terk etmesinden kısa bir süre önce X'te Suriye'nin güneybatısında gerçekleşen bir saldırı hakkında bilgi vermişti.



Hedeflenen saldırının başarısız olduğunu, can kaybı veya hasar olmadığını ifade eden CENTCOM'un açıklamasında “ABD ve koalisyon güçlerini savunmak için gerekli ve orantılı eylemleri gerçekleştireceğiz” denilmişti.



CENTCOM’un açıklamasının bugün Al-Tanf Üssü'ne gerçekleşen saldırı ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor.



BEYAZ SARAY: GÜVENLİK EKİBİNDEN BİLGİ ALDI



Biden'ın toplantıyı terk etmesinin konuşulduğu dakikalarda Beyaz Saray'ın X hesabından güvenlik toplantısına dair bir görüntü paylaşıldı.



Fotoğrafa “Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, bugün ulusal güvenlik ekibinden İsrail ve Gazze’deki son gelişmelere ilişkin bilgi aldı” not düşüldü.



Toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da olduğu görüldü.

