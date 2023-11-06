Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 10 bini geçti

Sivil kayıplar ve insanî durumun giderek kötüleşmesine rağmen İsrail çatışmalara ara vermeyi reddediyor. İsrail ve ABD, ateşkes çağrılarına "sadece Hamas'a yarayacağı" gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Ancak İsrail, ABD'nin insani yardımların bölgeye sokulması için çatışmalara geçici olarak ara verilmesi çağrısını da reddetmişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasını içermeyen hiçbir formülü kabul etmeyeceklerini" söylemişti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda Gazze Şeridi'ndeki ölü sayısı 10 bini geçti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail operasyonları sonucunda büyük bölümü sivil, 10 bin 22 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el Kudra, Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece İsrail'in yoğun bombardımanında en az 292 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. El Kudra, ölenler arasında 4 binden fazla çocuk bulunduğunu da sözlerine ekledi.Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda İsrail verilerine göre bin 400'ü aşkın kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 240 kişi Hamas tarafından rehin alınarak Gazze Şeridi'ne kaçırılmıştı.İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyine dün gece de yoğun hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada Gazze'nin kuzeyinin güney ile bağlantısının kesildiği belirtilerek bunun savaşta önemli bir aşama olduğu kaydedildi. İsrail medyasında yer alan haberlerde, ordunun Gazze şehrine yakında girmesinin beklendiği aktarılıyor.Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 1,5 milyon Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. Bu rakam, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 70'ine tekabül ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nüfusu kendi güvenliği için güneye göç etmeye çağırmış, ancak güneye yönelik operasyonları sürdürmesi ve buradaki sivil can kayıpları yoğun tepkiye neden olmuştu.İsrail'in Pazar günü Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen 66 kişi için bugün cenaze töreni düzenlendi. İsrail'in yine dün gece Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir aracın içinde bulunan 3'ü çocuk 4 sivil yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, olayın soruşturulduğunu bildirdi.Çatışmalara ara verilmesi için bir çağrı da bugün AB'den geldi. AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kızılhaç'ın Gazze'deki rehinelere erişiminin sağlanması karşılığında İsrail'in operasyonlara ara vermesi formülünü ortaya attı. Borrell, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin rehinelere erişimine karşılık bir insanî ara verilmesinin, rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir ilk adım olarak üzerinde çalışmamız gereken bir girişim olduğunu düşünüyorum" dedi."Bunu ne diye adlandırırsanız adlandırın, şiddetin azalması ve uluslararası insanî hukuka riayet edilmesi gerekiyor" diye konuşan Borrell, İsrail'in aşırı tepkiler göstermesinin, sonuçta uluslararası toplumun desteğini yitirmesine yol açacağı uyarısı yaptı. AB yetkilisi, "Bu sorunun askerî bir çözümü yok. Hamas'ı Gazze'den söküp atsanız bile Gazze sorunu çözülmeyecek" ifadesini kullandı.Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısını "Önümüzdeki on yıllar boyunca Ortadoğu'nun geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Borrell, "Ortadoğu'da patlak veren trajedi, siyasi ve ahlakî açıdan toplu bir fiyaskonun sonucudur. Bu fiyasko nedeniyle İsrailli ve Filistinli siviller çok yüksek bir bedel ödüyor. Bu ahlakî ve siyasi fiyasko, İsrail-Filistin sorununu çözmede yıllardır gösterdiğimiz isteksizlikten kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.