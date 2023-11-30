Gazze'de geçici ateşkes 3. kez uzatıldı

Hamas "Ateşkes 7. güne uzadı" derken İsrail ordusu bir zaman vermedi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki grupların elinde tutulan rehinelerin serbest bırakılması için arabuluculuk çalışmalarına süre tanınması için ateşkesin uzatıldığı belirtildi.



Hamas ile İsrail arasında ilk geçici ateşkes 24 Kasım Cuma günü 4 günlüğüne ilan edilmiş, Pazartesi günü ateşkes 2 günlüğüne daha uzatılmıştı. O günden bu yana serbest bırakılan her 1 İsrailli rehine için İsrail de 3 Filistinli tutukluyu serbest bırakıyor.



Şu ana kadar 97 rehine ve 180 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

Hamas elindeki 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi, İsrail de 30 Filistinli tutukluyu daha serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasında süren rehine-tutuklu takasının 6. gününde Hamas elindeki 10 İsrailli ve 4 Tayland vatandaşı rehineyi daha serbest bıraktı.



Serbest bırakılan rehinelerden 49 yaşındaki Liat Atzili aynı zamanda ABD vatandaşı.



Rehineler karşılığında İsrail de hapishanelerde tuttuğu 30 Filistinliyi daha serbest bıraktı.

