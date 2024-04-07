Gazze'ye gitmek isteyen MHP'li vekil İsrailli firmanın Türkiye ortağı çıktı

MHP Milletvekili Hilmi Durgun'un, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağındaki faaliyetlerini yürüten Agrosel firmasının sahibi olduğu ortaya çıktı.





Gazeteci Metin Cihan'ın paylaştığı bilgilere göre MHP'li Hilmi Durgun, şirketin Türkiye ayağı olan Agrosel firmasının sahibi.





Metin Cihan, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" ifadelerini kullandı. Cihan gönderisine Hilmi Durgun’u etiketledi. Durgun ise konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.





















Durgun’un milletvekili olmadan önce, sosyal medya hesaplarından Agrosel’in reklamlarını yaptığı görülüyor.





MHP Antalya Muratpaşa İlçe Yöneticiliği, Antalya İl Başkan Yardımcılığı ve Antalya İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Hilmi Durgun, 2023 Genel Seçimleri'nde de MHP'den milletvekili olarak Meclis'e girmişti.





GAZZE PAYLAŞIMLARI: FÜZEYE KARŞI SAPAN TAŞIYLA İNSANLIK MEVZİİSİNE GİRMEK İÇİN...

Öte yandan Hilmi Durgun’un, sosyal medya hesabından Gazze’yle ilgili yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.





Durgun bir paylaşımında, "Kudüs güvende değilse, Gazze güvende değilse, Halep güvende değilse, Kerkük güvende değilse, soydaşlarımız ve din kardeşlerimiz güvende değilse, altını çizerek belirtiyorum ki, Ankara’nın güvenliğinden hiçbir akıl ve vicdan sahibi bahsedemeyecektir” ifadelerini kullanıyor.





Durgun, MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasına referans verdiği bir diğer paylaşımında ise "Devletim istesin, milletim destek versin ve şartlar da öyle gerektirsin, şayet Gazze'deki çocuklara kol kanat germek, füzeye karşı sapan taşıyla insanlık mevziisine girmek için, yola revan olmazsam namerdim” diyor.