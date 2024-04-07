Samanyolu Haber /Gündem / Gazze'ye gitmek isteyen MHP'li vekil İsrailli firmanın Türkiye ortağı çıktı /07 Nisan 2024 20:39

Gazze'ye gitmek isteyen MHP'li vekil İsrailli firmanın Türkiye ortağı çıktı

Gazze için "İnsanlık mevziisine girmek için yola revan olmazsam namerdim" diyen MHP Milletvekili Durgun'un, İsrailli Haifa Group'un Türkiye distribütörlüğünü yapan şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

MHP Milletvekili Hilmi Durgun'un, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağındaki faaliyetlerini yürüten Agrosel firmasının sahibi olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Metin Cihan'ın paylaştığı bilgilere göre MHP'li Hilmi Durgun, şirketin Türkiye ayağı olan Agrosel firmasının sahibi. 

Metin Cihan, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" ifadelerini kullandı. Cihan gönderisine Hilmi Durgun’u etiketledi. Durgun ise konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

 

 



Durgun’un milletvekili olmadan önce, sosyal medya hesaplarından Agrosel’in reklamlarını yaptığı görülüyor.

MHP Antalya Muratpaşa İlçe Yöneticiliği, Antalya İl Başkan Yardımcılığı ve Antalya İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Hilmi Durgun, 2023 Genel Seçimleri'nde de MHP'den milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

GAZZE PAYLAŞIMLARI: FÜZEYE KARŞI SAPAN TAŞIYLA İNSANLIK MEVZİİSİNE GİRMEK İÇİN...
Öte yandan Hilmi Durgun’un, sosyal medya hesabından Gazze’yle ilgili yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor. 

Durgun bir paylaşımında, "Kudüs güvende değilse, Gazze güvende değilse, Halep güvende değilse, Kerkük güvende değilse, soydaşlarımız ve din kardeşlerimiz güvende değilse, altını çizerek belirtiyorum ki, Ankara’nın güvenliğinden hiçbir akıl ve vicdan sahibi bahsedemeyecektir” ifadelerini kullanıyor. 

Durgun, MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasına referans verdiği bir diğer paylaşımında ise "Devletim istesin, milletim destek versin ve şartlar da öyle gerektirsin, şayet Gazze'deki çocuklara kol kanat germek, füzeye karşı sapan taşıyla insanlık mevziisine girmek için, yola revan olmazsam namerdim” diyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazze'ye gitmek isteyen MHP'li vekil İsrailli firmanın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:01:01