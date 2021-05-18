Samanyolu Haber /Gündem / "Geçiniz bu işleri" /18 Mayıs 2021 15:57

"Geçiniz bu işleri"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddialarının araştırılması için dilekçe vermesini, “Sen İçişleri bakanlığı koltuğunda oturmaya devam edeceksin savcı da seni soruşturacak öyle mi? Geçiniz bu işleri” ifadesiyle eleştirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddiaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek araştırılmasını istemesi siyasi partilerin gündemindeki önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Soylu’nun İçişleri Bakanlığı koltuğundayken savcıya “beni soruşturun” demesini eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Geçiniz bu işleri” dedi.

Selçuk Özdağ, Twitter hesabındaki paylaşımında Soylu’nun dilekçesini “talimat” olarak niteleyerek, “Bir istifayı bile beceremeyen Sn. Soylu, beni soruşturun diye savcılara ‘talimat’ (dilekçe) vermiş. Sen kendini çok akıllı alemi sersem mi sanıyorsun. Sen İçişleri bakanlığı koltuğunda oturmaya devam edeceksin savcı da seni soruşturacak öyle mi? Geçiniz bu işleri” değerlendirmesinde bulundu.

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