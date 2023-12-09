'Gemini': Google'ın ChatGPT'ye rakip yapay zeka modeli

Gemini Google'ın arama motoruna da dahil edilecek ancak bu geçişin zamanlaması henüz açıklanmadı.





Euronews'te yer alan habere göre Google, teknolojinin potansiyel yararları ve tehlikeleri hakkındaki tartışmalar sürerken, 'insan benzeri şekillerde davranmak üzere eğitilmiş' bir yapay zeka modeli olan Gemini projesini başlattı.Gemini'nin "Nano" ve "Pro" adı verilen versiyonları Google'ın yapay zeka destekli sohbet robotu Bard'a ve Pixel 8 Pro akıllı telefonlarına entegre edilecek.Google, Gemini ile birlikte Bard'ın daha sezgisel hale geleceğini ve planlama içeren görevlerde daha iyi olacağını vaat ediyor.Google'a göre Gemini, Pixel 8 Pro'da yapılan kayıtları hızlı bir şekilde özetleyebilecek ve WhatsApp başta olmak üzere mesajlaşma hizmetlerinde otomatik yanıtlar verebilecek.Yapay zeka ilk etapta tüm dünyada yalnızca İngilizce dilinde hizmet verecek ancak Google yöneticileri teknolojinin eninde sonunda diğer dillere geçmekte bir sorun yaşamayacağını söylüyor.Önümüzdeki aylarda uygulamaya sokulacak olan Google'ın "Bard Advanced" versiyonu ise metin, fotoğraf ve video içeren sunumları aynı anda tanıma özelliğine sahip olabilir.Gemini'nin yapay zeka bölümü olan Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis, "Bu, yapay zekanın gelişiminde önemli bir kilometre taşı ve Google'da bizim için yeni bir dönemin başlangıcı" dedi.Google, yaklaşık on yıl önce Londra merkezli DeepMind'ı satın almak için Facebook'un ana şirketi Meta'nın da aralarında bulunduğu rakiplerle yarışmış ve şirketi satın almayı başarmıştı.Teknolojinin problem çözme becerileri, yapay zekayı destekleyenler arasında insanların yaşamını kolaylaştıran atılımlara yol açabileceği şeklinde algılanıyor.Ancak tartışmanın karşı tarafında, teknolojinin bu gidişle insan zekasını gölgede bırakarak milyonlarca iş kaybına ve dezenformasyon ile ya da nükleer silahların konuşlandırılmasını tetiklemek gibi yıkıcı etkilere yol açmasından endişe edenler var.Google CEO'su Sundar Pichai bir blog yazısında "Bu çalışmaya cesurca ve sorumlu bir şekilde yaklaşıyoruz" diyor.Gemini'nin gelişi, OpenAI ve Microsoft ile tırmanan yapay zeka rekabetinde çıtayı yükseltecek gibi görünüyor.Microsoft'un finansal gücü ve bilgi işlem gücüyle desteklenen OpenAI, geçen yılın sonlarında ücretsiz ChatGPT aracını piyasaya sürmüş ve hemen ardından daha gelişmiş modeli GPT-4 versiyonu üzerinde çalışmaya başlamıştı bile.Küresel bir üne kavuşan ChatGPT, aynı zamanda Google'ı sohbet robotu Bard'ı piyasaya sürmeye zorladı