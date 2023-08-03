Genelkurmay Başkanlığı'na yeni atama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), toplantısı sona erdi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan hazır bulundu.

Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Erdoğan, toplantının ardından üyelerle yemekte bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı belli oldu

YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da görüşüldü.





İŞTE YENİ KOMUTA KADEMESİ





Geçen haziran ayında Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanlığı’na atanması sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Aysever, “mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle” Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti.





Bugünkü alınan YAŞ kararları doğrultusunda 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 31’inci Genelkurmay Başkanı oldu.





Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.





Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.